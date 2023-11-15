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В Бурятии мужчина едва не погиб из-за оговора

В Бурятии мужчина едва не погиб из-за оговора
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Его хотел зарезать сельский Отелло

Эта история произошла в ДНТ «Ручеёк», которое находится в тарбагатайском посёлке Николаевский. Местная жительница выпивала там с подругой и их общим знакомым. Всё это время ей названивал сожитель, который так и не дождался ответа

Вернувшись домой, разгневанный мужчина потребовал объяснений. Его избранница, недолго думая, оговорила собутыльника, заявив, что тот её домогался. Сельчанин решил убить ни в чём неповинного человека и, вооружившись ножом и топором, а заодно приняв на грудь, отправился к нему домой.
 
Таргабагатаец всё отрицал, но незваного гостя это не остановило. Он напал на свою жертву с ножом и вонзил лезвие в грудь и плечо. Хозяину дома удалось выбить оружие из рук нападавшего, однако последний не успокоился и дважды ударил его по голове обухом топора. Мужчина потерял сознание.

Через какое-то время пострадавший пришёл в себя. Злоумышленник начал оказывать ему первую помощь. Благодаря своевременной операции жизнь сельчанина удалось спасти.

Преступник же предстал перед судом. На заседании он частично признал свою вину, настаивая на том, что не желал односельчанину смерти. Мужчины примирились, и никаких претензий у потерпевшего, по его же утверждению, к злоумышленнику не осталось. Нападавший попросил прекратить уголовное дело.

Однако суд пришёл к выводу, что он, нанося удары в область жизненно важных органов, собирался убить человека. В итоге ему дали шесть лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.
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