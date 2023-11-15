Её не будет завтра в посёлке Радужный
Завтра, 16 ноября, в Октябрьском районе Улан-Удэ с 9:30 до 16:00 не будет холодной воды по адресам:
- ул. Военная, 6-й проезд, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.
На улице Улан-Удэ временно отключат холодную воду
Происшествия, Фото:
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