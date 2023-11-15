В Бурятии у пьяного дебошира нашли пакет марихуаны





Ночью в полицию посёлка Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии поступило сообщение о том, что нетрезвый мужчина дебоширит дома.На место незамедлительно выехала группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии вместе участковым уполномоченным полиции. В квартире они задержали того самого мужчину, который оказался пьян.В надворных постройках правоохранители обнаружили полиэтиленовый пакет с высушенной растительной массой. Вещество было изъято и направлено на экспертизу.- Задержанный, ранее судимый 41-летний местный житель, был доставлен в отдел полиции. Результаты исследования показали, что растительная масса в пакете является наркотическим веществом – марихуаной, весом более 360 граммов. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.