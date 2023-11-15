15 ноября

14 ноября

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В Бурятии рассказали подробности июльского инцидента с катером на Байкале

В Бурятии рассказали подробности июльского инцидента с катером на Байкале
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Купающегося молодого человека задело винтами лодочного мотора

Как сообщал «Байкал-Daily», в середине июля в Гремячинске катер наехал на молодого человека, купающегося в Байкале.

До тех пор были неизвестны обстоятельства произошедшего. Вчера, 14 ноября, главный госинспектор по маломерным судам Бурятии Николай Зайцев поделился подробностями.

- Судоводитель задел винтами подвесного лодочного мотора купающегося, который получил различные травмы рук и головы. Судоводитель наезда на купающегося не заметил и продолжил движение, - сообщил Николай Зайцев.

С начала года в Бурятии в ходе проведённых надзорных мероприятий инспекторы ГИМС выявили 255 административных правонарушений. Чаще всего нарушали правила обеспечения безопасности пассажиров на маломерных судах – по этим фактам составила 168 протоколов.

За нарушение правил эксплуатации катеров и других маломерных судов, а также за управление ими без прав составило 33 протокола.

- В 2023 году было зарегистрировано девять происшествий с маломерными судами, что более чем в два раза больше, чем в 2022 году, при которых утонуло восемь человек, - отметил Николай Зайцев.

Байкал катер

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