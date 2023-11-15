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На севере Бурятии изловили браконьера с богатым уловом

На севере Бурятии изловили браконьера с богатым уловом
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Он рыбачил на берегу реки с помощью 30-метровых сетей

Всё произошло на севере Бурятии. Во время очередного рейда сотрудники Северобайкальского линейного отдела МВД России на транспорте засекли на берегу реки Верхняя Ангара 32-летнего местного жителя.

Как выяснилось, молодой человек рыбачил там с помощью запрещённых орудий лова – сетей длиной более 30 метров и пешни. Ущерб от его действий оценили почти в 110 тысяч рублей.
 
Против сельчанина возбудили уголовное дело по статье 256 Уголовного кодекса РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»). Ему избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

Злоумышленнику грозит штраф размером в 500 тысяч рублей либо год лишения свободы. 
задержание браконьерство уголовное дело

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