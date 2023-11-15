В аварии пострадали три человека
В пригороде Улан-Удэ, в районе Соснового Бора лоб в лоб столкнулись два автомобиля. В результате аварии передние части машин оказались разбиты вдребезги.
Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, ДТП произошло в 23:40 14 ноября. Виновницей оказалась девушка, стаж вождения которой всего четыре месяца.
- 20-летняя водитель автомобиля «Тойота Камри» (стаж вождения четыре месяца), следуя со стороны посёлка Заиграево в направлении Улан-Удэ, совершила столкновение с автомобилем «Тойота Королла Филдер» под управлением 25-летнего водителя, - сообщили в Госавтоинспекции.
В результате ДТП в больницу госпитализированы оба водителя. Также пострадала пассажирка «Тойоты Камри» - после оказания медпомощи её отпустили домой.
Как сообщал «Байкал-Dailу», вечером 14 ноября в Прибайкальском районе столкнулись сразу четыре автомобиля, в одном из них был огнеопасный груз – газ. В аварии пострадали три человека.
В Улан-Удэ неопытная водитель устроила страшное лобовое ДТП
Происшествия, Фото:
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