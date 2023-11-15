15 ноября

14 ноября

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В Улан-Удэ неопытная водитель устроила страшное лобовое ДТП

В Улан-Удэ неопытная водитель устроила страшное лобовое ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В аварии пострадали три человека

В пригороде Улан-Удэ, в районе Соснового Бора лоб в лоб столкнулись два автомобиля. В результате аварии передние части машин оказались разбиты вдребезги.

Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, ДТП произошло в 23:40 14 ноября. Виновницей оказалась девушка, стаж вождения которой всего четыре месяца.

- 20-летняя водитель автомобиля «Тойота Камри» (стаж вождения четыре месяца), следуя со стороны посёлка Заиграево в направлении Улан-Удэ, совершила столкновение с автомобилем «Тойота Королла Филдер» под управлением 25-летнего водителя, - сообщили в Госавтоинспекции.

В результате ДТП в больницу госпитализированы оба водителя. Также пострадала пассажирка «Тойоты Камри» - после оказания медпомощи её отпустили домой.



Как сообщал «Байкал-Dailу», вечером 14 ноября в Прибайкальском районе столкнулись сразу четыре автомобиля, в одном из них был огнеопасный груз – газ. В аварии пострадали три человека.


ДТП

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