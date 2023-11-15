15 ноября

14 ноября

Популярное

С начала года в ДТП в Бурятии погибли 102 человека

С начала года в ДТП в Бурятии погибли 102 человека
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В том числе погибли 10 детей

С начала 2023 года на дорогах Бурятии зарегистрировано 881 ДТП с пострадавшими. 102 человека погибли, ещё 1175 получили травмы. Об этом сообщили в республиканском МВД.

- Основной причиной совершения ДТП явились нарушения правил дорожного движения, допущенные водителями. Наибольшее количество нарушений связано с несоответствием скорости конкретным условиям движения – 240 ДТП, в которых погибли 49 человек. Нарушение правил расположения транспортных средств (встречный разъезд, движение по обочинам и т.д.) стало причиной 194 ДТП, в которых погибли 19 человек. Выезд на полосу встречного движения привел к гибели девяти участников дорожного движения, в том числе три ДТП совершено в местах, где такие маневры запрещены, - говорится в сообщении.

По вине водителей в состоянии опьянения совершено 167 ДТП. В результате таких аварий погибли 38 человек, травмы получили 226 участников дорожного движения.

Особую обеспокоенность у автоинспекторов вызывает рост числа аварий с участием водителей, не имеющих прав (202 ДТП).

Зарегистрировано 166 ДТП с участием несовершеннолетних. Погибли 10 и ранены 187 детей, то есть практически каждая пятая авария в республике происходит с участием ребёнка.
ДТП смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии директор ДЮСШ получал зарплату за фиктивные тренировки
В Бурятии директор ДЮСШ получал зарплату за фиктивные тренировки
Происшествия, 15.11.2023
Он признан виновным в служебном подлоге и мошеннических действиях
На федеральной трассе в Бурятии произошло массовое ДТП с пострадавшими
На федеральной трассе в Бурятии произошло массовое ДТП с пострадавшими
Происшествия, 15.11.2023
Там столкнулись четыре автомобиля, в одном из которых был газ
На юге Бурятии проведут отстрел волков
На юге Бурятии проведут отстрел волков
Происшествия, 14.11.2023
Регулирование численности хищника произведут в Кяхтинском районе
В Улан-Удэ в результате ДТП «Хонда» встала на бок
В Улан-Удэ в результате ДТП «Хонда» встала на бок
Происшествия, 14.11.2023
Участниками автоаварии стали три автомобиля
Улан-удэнка убила сожителя своей сестры
Улан-удэнка убила сожителя своей сестры
Происшествия, 14.11.2023
Убийство произошло во время семейных посиделок
В Улан-Удэ сотрудники магазина ищут вора-сладкоежку
В Улан-Удэ сотрудники магазина ищут вора-сладкоежку
Происшествия, 14.11.2023
Они просят мужчину добровольно прийти и оплатить товар
В Улан-Удэ 14-летний школьник починил и угнал «Жигули»
В Улан-Удэ 14-летний школьник починил и угнал «Жигули»
Происшествия, 14.11.2023
Перед угоном он заменил аккумулятор и поменял спущенное колесо
В Иркутске парочка избила прохожую, отобрав у неё сумочку с телефоном
В Иркутске парочка избила прохожую, отобрав у неё сумочку с телефоном
Происшествия, 14.11.2023
Внимание преступников привлекла внешность жертвы
В Иркутске водитель «Ауди» сбил мальчика на «зебре»
В Иркутске водитель «Ауди» сбил мальчика на «зебре»
Происшествия, 14.11.2023
ДТП произошло на улице Академическая

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^