С начала года в ДТП в Бурятии погибли 102 человека

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

В том числе погибли 10 детей



С начала 2023 года на дорогах Бурятии зарегистрировано 881 ДТП с пострадавшими. 102 человека погибли, ещё 1175 получили травмы. Об этом сообщили в республиканском МВД.



- Основной причиной совершения ДТП явились нарушения правил дорожного движения, допущенные водителями. Наибольшее количество нарушений связано с несоответствием скорости конкретным условиям движения – 240 ДТП, в которых погибли 49 человек. Нарушение правил расположения транспортных средств (встречный разъезд, движение по обочинам и т.д.) стало причиной 194 ДТП, в которых погибли 19 человек. Выезд на полосу встречного движения привел к гибели девяти участников дорожного движения, в том числе три ДТП совершено в местах, где такие маневры запрещены, - говорится в сообщении.



По вине водителей в состоянии опьянения совершено 167 ДТП. В результате таких аварий погибли 38 человек, травмы получили 226 участников дорожного движения.



Особую обеспокоенность у автоинспекторов вызывает рост числа аварий с участием водителей, не имеющих прав (202 ДТП).



Зарегистрировано 166 ДТП с участием несовершеннолетних. Погибли 10 и ранены 187 детей, то есть практически каждая пятая авария в республике происходит с участием ребёнка.

