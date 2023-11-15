15 ноября

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На федеральной трассе в Бурятии произошло массовое ДТП с пострадавшими

На федеральной трассе в Бурятии произошло массовое ДТП с пострадавшими
Происшествия,  Фото:«Прибайкалье-инфо.24/7»
Там столкнулись четыре автомобиля, в одном из которых был газ

ДТП произошло вечером 14 ноября в Прибайкальском районе Бурятии. Сообщение о нём поступило от дорожного мастера одной из организаций. На 399-ом километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» столкнулись сразу четыре автомобиля.


В одном из них был огнеопасный груз – газ. В аварии пострадали двое человек. Движение большегрузов на дороге на какое-то время пришлось ограничить, а легковые машины следовали по обочине, сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7».

На место выезжали скорая помощь и сотрудники ГИДББ. Спустя пару часов трассу открыли для грузовиков. Авто получили серьёзные механические повреждения.

Обстоятельства уточняются. 
ДТП пострадавшие федеральная трасса

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