На федеральной трассе в Бурятии произошло массовое ДТП с пострадавшими

Там столкнулись четыре автомобиля, в одном из которых был газ
ДТП произошло вечером 14 ноября в Прибайкальском районе Бурятии. Сообщение о нём поступило от дорожного мастера одной из организаций. На 399-ом километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» столкнулись сразу четыре автомобиля.
В одном из них был огнеопасный груз – газ. В аварии пострадали двое человек. Движение большегрузов на дороге на какое-то время пришлось ограничить, а легковые машины следовали по обочине, сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7».
На место выезжали скорая помощь и сотрудники ГИДББ. Спустя пару часов трассу открыли для грузовиков. Авто получили серьёзные механические повреждения.
Обстоятельства уточняются.
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