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В Улан-Удэ в результате ДТП «Хонда» встала на бок

В Улан-Удэ в результате ДТП «Хонда» встала на бок
Происшествия,  Фото:Аварком Улан-Удэ Кузов Салон
Участниками автоаварии стали три автомобиля

Около 17 часов 14 ноября в районе Истока в Улан-Удэ произошло ДТП, в результате которого один из автомобилей перевернулся на бок.

- По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля Honda Stream при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с Toyota Funcargo. После чего Honda Stream опрокинулась и совершила столкновение со стоящим автомобилем Toyota Carina, - сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.

Honda Stream встала на бок. У двух других машин повреждены передние части.

В результате ДТП обошлось без серьёзных травм. Только у 43-летней женщины- водителя Toyota Funcargo диагностированы ушибы.

ДТП

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