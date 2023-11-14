В Улан-Удэ в результате ДТП «Хонда» встала на бок

Происшествия, Фото: Аварком Улан-Удэ Кузов Салон

Участниками автоаварии стали три автомобиля



Около 17 часов 14 ноября в районе Истока в Улан-Удэ произошло ДТП, в результате которого один из автомобилей перевернулся на бок.



- По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля Honda Stream при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с Toyota Funcargo. После чего Honda Stream опрокинулась и совершила столкновение со стоящим автомобилем Toyota Carina, - сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.



Honda Stream встала на бок. У двух других машин повреждены передние части.



В результате ДТП обошлось без серьёзных травм. Только у 43-летней женщины- водителя Toyota Funcargo диагностированы ушибы.



