В Бурятии мать с тремя детьми остались без крыши над головой

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Пожар тушили более двух часов



Днём 14 ноября загорелся частный жилой дом в улусе Галтай Мухоршибирского района Бурятии.



Когда пожарные прибыли, горела крыша жилого дома и пристроенной котельной. На тушение огня ушло два с половиной часа.



- В результате пожара сгорела крыша дома и котельной на общей площади 264 квадратных метров. До приезда пожарных из дома смогли самостоятельно эвакуироваться мать с тремя несовершеннолетними детьми, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электрической проводки снаружи дома.

