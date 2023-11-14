Пожар тушили более двух часов
Днём 14 ноября загорелся частный жилой дом в улусе Галтай Мухоршибирского района Бурятии.
Когда пожарные прибыли, горела крыша жилого дома и пристроенной котельной. На тушение огня ушло два с половиной часа.
- В результате пожара сгорела крыша дома и котельной на общей площади 264 квадратных метров. До приезда пожарных из дома смогли самостоятельно эвакуироваться мать с тремя несовершеннолетними детьми, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электрической проводки снаружи дома.
В Бурятии мать с тремя детьми остались без крыши над головой
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Участниками автоаварии стали три автомобиля
Пожар тушили более двух часов
Убийство произошло во время семейных посиделок
Свою вину он не признал
Погибший, предположительно, мужчина
Ещё восемь пострадали
Проводится доследственная проверка
Перед угоном он заменил аккумулятор и поменял спущенное колесо
Внимание преступников привлекла внешность жертвы
ДТП произошло на улице Академическая
Дело направили в прокуратуру
Помогала ему супруга
Её не будет сегодня днём в домах на улицах Столбовая и Боевая
Происшествия, 13.11.2023
С начала года в Улан-Удэ произошло более 1000 таких возгораний
Происшествия, 13.11.2023
В некоторых домах электричество отключат 14, 15 и 16 ноября