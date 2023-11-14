14 ноября

13 ноября

Популярное

В Бурятии мать с тремя детьми остались без крыши над головой

В Бурятии мать с тремя детьми остались без крыши над головой
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар тушили более двух часов

Днём 14 ноября загорелся частный жилой дом в улусе Галтай Мухоршибирского района Бурятии.

Когда пожарные прибыли, горела крыша жилого дома и пристроенной котельной. На тушение огня ушло два с половиной часа.

- В результате пожара сгорела крыша дома и котельной на общей площади 264 квадратных метров. До приезда пожарных из дома смогли самостоятельно эвакуироваться мать с тремя несовершеннолетними детьми, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электрической проводки снаружи дома. 
пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ в результате ДТП «Хонда» встала на бок
В Улан-Удэ в результате ДТП «Хонда» встала на бок
Происшествия, 14.11.2023
Участниками автоаварии стали три автомобиля
Улан-удэнка убила сожителя своей сестры
Улан-удэнка убила сожителя своей сестры
Происшествия, 14.11.2023
Убийство произошло во время семейных посиделок
В Улан-Удэ 14-летний школьник починил и угнал «Жигули»
В Улан-Удэ 14-летний школьник починил и угнал «Жигули»
Происшествия, 14.11.2023
Перед угоном он заменил аккумулятор и поменял спущенное колесо
В Иркутске парочка избила прохожую, отобрав у неё сумочку с телефоном
В Иркутске парочка избила прохожую, отобрав у неё сумочку с телефоном
Происшествия, 14.11.2023
Внимание преступников привлекла внешность жертвы
В Иркутске водитель «Ауди» сбил мальчика на «зебре»
В Иркутске водитель «Ауди» сбил мальчика на «зебре»
Происшествия, 14.11.2023
ДТП произошло на улице Академическая
В районе Улан-Удэ временно отключат холодную воду
В районе Улан-Удэ временно отключат холодную воду
Происшествия, 14.11.2023
Её не будет сегодня днём в домах на улицах Столбовая и Боевая
В столице Бурятии стало меньше бытовых пожаров
В столице Бурятии стало меньше бытовых пожаров
Происшествия, 13.11.2023
С начала года в Улан-Удэ произошло более 1000 таких возгораний
В Октябрьском районе Улан-Удэ не будет света
В Октябрьском районе Улан-Удэ не будет света
Происшествия, 13.11.2023
В некоторых домах электричество отключат 14, 15 и 16 ноября

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^