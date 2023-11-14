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В Ангарске осудили мужчину, забившего кулаками собутыльника до смерти

В Ангарске осудили мужчину, забившего кулаками собутыльника до смерти
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Свою вину он не признал

Перед судом предстал 27-летний житель Ангарска, который до смерти забил кулаками 32-летнего мужчину. Его признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Всё произошло в марте во 2-ом квартале Ангарска. Мужчина распивал спиртное в квартире 32-летнего приятеля. Между собутыльниками возникла ссора, в ходе которой обвиняемый нанёс множественные удары кулаками по разным частям тела оппонента. Через непродолжительное время мужчина скончался в больнице.

Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Свою вину подсудимый не признал.

- В результате правильно выстроенной тактики предоставления доказательств следователями СК и сотрудниками прокуратуры коллегия присяжных заседателей признала подсудимого виновным в совершении преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Ангарский городской суд приговорил его к 9 годам и 3 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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