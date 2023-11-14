В Ангарске осудили мужчину, забившего кулаками собутыльника до смерти

Свою вину он не признал



Перед судом предстал 27-летний житель Ангарска, который до смерти забил кулаками 32-летнего мужчину. Его признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».



Всё произошло в марте во 2-ом квартале Ангарска. Мужчина распивал спиртное в квартире 32-летнего приятеля. Между собутыльниками возникла ссора, в ходе которой обвиняемый нанёс множественные удары кулаками по разным частям тела оппонента. Через непродолжительное время мужчина скончался в больнице.



Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Свою вину подсудимый не признал.



- В результате правильно выстроенной тактики предоставления доказательств следователями СК и сотрудниками прокуратуры коллегия присяжных заседателей признала подсудимого виновным в совершении преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Ангарский городской суд приговорил его к 9 годам и 3 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.



