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С начала месяца на пожарах в Бурятии погибли пять человек

С начала месяца на пожарах в Бурятии погибли пять человек
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Ещё восемь пострадали

С начала ноября в Бурятии в результате пожаров погибли пять человек, восемь получили травмы разной степени. Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Специалисты призвали не допускать перекала печи, топить её два-три раза в день с интервалом не менее чем четыре часа. Особое внимание уделите состоянию печи: необходимо замазать трещины печной клади и проверить исправность дымохода, очистить его от скопления сажи. Вблизи печей и на их поверхности нельзя сушить одежду, а также ни в коем случае нельзя хранить горючие и легковоспламеняющиеся предметы. Ни в коем случае не применяйте в качестве розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо.

Как сообщал «Байкал-Dailу», последний пожар, унёсший человеческую жизнь, произошёл ночью 11 ноября в Каменске – при возгорании в квартире погиб шестилетний ребёнок.

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