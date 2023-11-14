Регулирование численности хищника произведут в Кяхтинском районе
В Кяхтинском районе Бурятии по факту случая нападения на скот принято решение о регулировании численности волков в количестве пяти особей.
- Сейчас в районе работают государственный инспектор Бурприроднадзора, охотоведы и охотники, - отметила начальник отдела учёта и воспроизводства объектов животного мира Бурприроднадзора Анастасия Пержакова.
В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать правила содержания сельскохозяйственных животных и о том, что выпас скота нужно осуществлять под контролем. В случае падежа необходимо утилизировать трупы павших животных. Для оперативного реагирования в случае выхода хищника к скоту можно звонить в управление ветеринарии и в Бурприроднадзор: 44-44-97.
На юге Бурятии проведут отстрел волков
Происшествия, Фото:
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