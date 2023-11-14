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На юге Бурятии проведут отстрел волков

На юге Бурятии проведут отстрел волков
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Регулирование численности хищника произведут в Кяхтинском районе

В Кяхтинском районе Бурятии по факту случая нападения на скот принято решение о регулировании численности волков в количестве пяти особей.

- Сейчас в районе работают государственный инспектор Бурприроднадзора, охотоведы и охотники, - отметила начальник отдела учёта и воспроизводства объектов животного мира Бурприроднадзора Анастасия Пержакова.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать правила содержания сельскохозяйственных животных и о том, что выпас скота нужно осуществлять под контролем. В случае падежа необходимо утилизировать трупы павших животных. Для оперативного реагирования в случае выхода хищника к скоту можно звонить в управление ветеринарии и в Бурприроднадзор: 44-44-97.
Бурятия волки отстрел Кяхтинский район

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