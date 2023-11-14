На юге Бурятии проведут отстрел волков

Регулирование численности хищника произведут в Кяхтинском районе



В Кяхтинском районе Бурятии по факту случая нападения на скот принято решение о регулировании численности волков в количестве пяти особей.



- Сейчас в районе работают государственный инспектор Бурприроднадзора, охотоведы и охотники, - отметила начальник отдела учёта и воспроизводства объектов животного мира Бурприроднадзора Анастасия Пержакова.



В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать правила содержания сельскохозяйственных животных и о том, что выпас скота нужно осуществлять под контролем. В случае падежа необходимо утилизировать трупы павших животных. Для оперативного реагирования в случае выхода хищника к скоту можно звонить в управление ветеринарии и в Бурприроднадзор: 44-44-97.

