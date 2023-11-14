Дело направили в прокуратуру
В Чите следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении 56-летнего местного жителя, стрелявшего из арбалета в центре города. Он обвиняется по статье «Покушение на убийство».
Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл утром 31 мая в Центральном районе Читы. По данным следствия, злоумышленник на самокате подъехал к мужчине и выстрелил в него из арбалета. Мужчина успел увернуться, и стрела попала в одежду, не причинив ему травм.
После преступления подозреваемый скрылся, но позже был задержан сотрудниками полиции. От арбалета мужчина попытался избавиться, спрятав его среди мусора. Задержанного заключили под стражу.
-В ходе предварительного расследования для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и других имущественных взысканий по ходатайству следователей судом на имущество обвиняемого общей стоимостью более 28 млн рублей наложен арест, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
В Чите завершили расследование дела о стрелявшем из арбалета мужчине
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