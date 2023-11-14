Её не будет сегодня днём в домах на улицах Столбовая и Боевая
14 ноября в Октябрьском районе Улан-Удэ с 10:00 до 16:00 в связи с аварийно-восстановительными работами не будет холодной воды по адресам:
- ул. Столбовая, 6, 50а, 54а, 56, 54, 64;
- ул. Боевая, 6, 6 к.3, 9б – административные здания диализный центр, магазин «Николаевский»;
- ул. Столбовая, 5б – детский сад «Бибигон»;
- жилые дома ул. Столбовая, 80-124.
Об этом сообщает пресс-служба администрации района со ссылкой на МУП «Водоканал».
В районе Улан-Удэ временно отключат холодную воду
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 14.11.2023
Помогала ему супруга
Происшествия, 14.11.2023
Её не будет сегодня днём в домах на улицах Столбовая и Боевая
С начала года в Улан-Удэ произошло более 1000 таких возгораний
В некоторых домах электричество отключат 14, 15 и 16 ноября
Мужчине удалось спасти 200 тысяч пожилой пассажирки
По подозрению в убийстве задержан фермер
Момент кражи в магазине сняла камера наблюдения
Он отправится в колонию строгого режима
Наркотики он спрятал в тюбиках с кремом
Один из них предложил правоохранителям тысячу рублей
Оно произошло в 26 километрах от посёлка
После преступник уехал с места на маршрутке
Женщину отправили в колонию
Загорелась баня
Травмы получил пассажир