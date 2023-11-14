В районе Улан-Удэ временно отключат холодную воду

Её не будет сегодня днём в домах на улицах Столбовая и Боевая



14 ноября в Октябрьском районе Улан-Удэ с 10:00 до 16:00 в связи с аварийно-восстановительными работами не будет холодной воды по адресам:

- ул. Столбовая, 6, 50а, 54а, 56, 54, 64;

- ул. Боевая, 6, 6 к.3, 9б – административные здания диализный центр, магазин «Николаевский»;

- ул. Столбовая, 5б – детский сад «Бибигон»;

- жилые дома ул. Столбовая, 80-124.



Об этом сообщает пресс-служба администрации района со ссылкой на МУП «Водоканал».

