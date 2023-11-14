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В районе Улан-Удэ временно отключат холодную воду

В районе Улан-Удэ временно отключат холодную воду
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Её не будет сегодня днём в домах на улицах Столбовая и Боевая

14 ноября в Октябрьском районе Улан-Удэ с 10:00 до 16:00 в связи с аварийно-восстановительными работами не будет холодной воды по адресам:
- ул. Столбовая, 6, 50а, 54а, 56, 54, 64;
- ул. Боевая, 6, 6 к.3, 9б – административные здания диализный центр, магазин «Николаевский»;
- ул. Столбовая, 5б – детский сад «Бибигон»;
- жилые дома ул. Столбовая, 80-124.

Об этом сообщает пресс-служба администрации района со ссылкой на МУП «Водоканал».
Улан-Удэ отключение воды

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