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В столице Бурятии стало меньше бытовых пожаров

В столице Бурятии стало меньше бытовых пожаров
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
С начала года в Улан-Удэ произошло более 1000 таких возгораний

С января 2023-го в бурятской столице зафиксировали 1091 техногенный пожар, в том числе 174 – в частном секторе. За год их стало меньше на 30,9%. Возгорания учащаются осенью и зимой, с наступлением холодов.

- С начала сентября произошло уже 19 пожаров в жилых ломах. Двое погибли и пять пострадали, – рассказал на очередном брифинге в мэрии заместитель председателя комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности Дмитрий Фёдоров.

Основные причины пожаров – неосторожное обращение с огнём, неосторожность при курении, а также нарушение правил безопасности при монтаже и эксплуатации печного отопления и электрооборудования. С начала же года огонь унёс восемь жизней, а 28 человек получили травмы.
 
Улан-удэнцев призвали страховать именно свои вещи, чтобы при пожаре получить компенсацию за потерю или порчу имущества.

- Сейчас очень мало тех, кто страхует дома. По ипотеке страхуются именно основные конструкции, а при мелком пожаре страдают в основном личные вещи и мебель, – добавил Фёдоров.

пожар

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