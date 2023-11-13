Он отправится в колонию строгого режима
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес обвинительный приговор в отношении 25-летнего закладчика.
«Судом установлено, что осуждённый, действуя в составе организованной группы, выполняя роли курьера и «склада», получал наркотические средства, направленные перевозчиком. Он реализовывал их другим гражданам на территории Бурятии закладочно-тайниковым способом», - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Оплату закладчик получал лайткоинами – криптовалютой, после чего обменивал их и выводил в рублях на свой банковский счёт.
Молодой человек признан виновным в совершении семи преступлений по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в крупном и особо крупном размере», а также «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Горожанин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствие.
Суд назначил ему 7 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.
Приговор в законную силу пока не вступил.
25-летнего закладчика из Улан-Удэ приговорили к 7,5 годам колонии
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он отправится в колонию строгого режима
Наркотики он спрятал в тюбиках с кремом
Один из них предложил правоохранителям тысячу рублей
Оно произошло в 26 километрах от посёлка
После преступник уехал с места на маршрутке
Женщину отправили в колонию
Загорелась баня
Травмы получил пассажир
Мужчину госпитализировали
Виновником аварии стал молодой человек
Водители машин не справились с управлением
Материальный ущерб устанавливается
Они собирают их данные
Машинист, его помощник и водитель автомобиля скончались ещё до приезда врачей
Происшествия, 12.11.2023
Его тушили четыре человека