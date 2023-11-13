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25-летнего закладчика из Улан-Удэ приговорили к 7,5 годам колонии

25-летнего закладчика из Улан-Удэ приговорили к 7,5 годам колонии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он отправится в колонию строгого режима

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес обвинительный приговор в отношении 25-летнего закладчика.

«Судом установлено, что осуждённый, действуя в составе организованной группы, выполняя роли курьера и «склада», получал наркотические средства, направленные перевозчиком. Он реализовывал их другим гражданам на территории Бурятии закладочно-тайниковым способом», - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Оплату закладчик получал лайткоинами – криптовалютой, после чего обменивал их и выводил в рублях на свой банковский счёт.

Молодой человек признан виновным в совершении семи преступлений по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в крупном и особо крупном размере», а также «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Горожанин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствие.

Суд назначил ему 7 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.
наркотики

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