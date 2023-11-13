25-летнего закладчика из Улан-Удэ приговорили к 7,5 годам колонии

Он отправится в колонию строгого режима



Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес обвинительный приговор в отношении 25-летнего закладчика.



«Судом установлено, что осуждённый, действуя в составе организованной группы, выполняя роли курьера и «склада», получал наркотические средства, направленные перевозчиком. Он реализовывал их другим гражданам на территории Бурятии закладочно-тайниковым способом», - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Оплату закладчик получал лайткоинами – криптовалютой, после чего обменивал их и выводил в рублях на свой банковский счёт.



Молодой человек признан виновным в совершении семи преступлений по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в крупном и особо крупном размере», а также «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».



Горожанин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствие.



Суд назначил ему 7 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.



Приговор в законную силу пока не вступил.

