Вахтовик пытался пройти в аэропорт Иркутска с гашишным маслом и героином

На входном контроле в аэровокзал внутренних авиалиний аэропорта Иркутска задержали 20-летнего жителя Байкальска. У него сумке среди предметов личной гигиены хранились два тюбика с кремом для кожи. Упаковки были сильно измяты, что вызвало у полицейских подозрение.Тюбики в присутствии молодого человека были вскрыты. Внутри оказались свёртки с 8 гр гашишного масла и 2 гр героина.- Впоследствии злоумышленник рассказал полицейским, что приобрёл наркотики через закладку для личного потребления, без цели сбыта. В аэропорт приехал, чтобы вылететь для работы вахтовым методом в поселок Талакан, - сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.