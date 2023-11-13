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Вахтовик пытался пройти в аэропорт Иркутска с гашишным маслом и героином

Вахтовик пытался пройти в аэропорт Иркутска с гашишным маслом и героином
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте
Наркотики он спрятал в тюбиках с кремом

На входном контроле в аэровокзал внутренних авиалиний аэропорта Иркутска задержали 20-летнего жителя Байкальска. У него сумке среди предметов личной гигиены хранились два тюбика с кремом для кожи. Упаковки были сильно измяты, что вызвало у полицейских подозрение.



Тюбики в присутствии молодого человека были вскрыты. Внутри оказались свёртки с 8 гр гашишного масла и 2 гр героина.

- Впоследствии злоумышленник рассказал полицейским, что приобрёл наркотики через закладку для личного потребления, без цели сбыта. В аэропорт приехал, чтобы вылететь для работы вахтовым методом в поселок Талакан, - сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 
наркотики аэропорт героин

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