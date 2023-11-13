В Улан-Удэ иностранцы пытались подкупить транспортных полицейских



На минувших выходных иностранцы трижды пытались подкупить транспортных полицейских в Улан-Удэ. Сначала сотрудники патрульно-постовой службы заметили на площади около железнодорожного вокзала 49-летнего мужчину, приехавшего из ближнего зарубежья. При проверке документов выяснилось, что срок его законного пребывания в России истёк.





Нарушителя доставили в линейный отдел для составления протокола по статье 18.8 КоАП РФ («Несоблюдение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в РФ»). Чтобы избежать штрафа, иностранец предложил правоохранителям взятку размером в 5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.



На таких же нарушениях попались ещё двое приезжих 55-ти и 35-ти лет. Один из них хотел дать стражам порядка 5 тысяч, второй – тысячу рублей. Теперь злоумышленникам придётся ответить за покушение на мелкое взяточничество – по части 3 статьи 30 – части 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса РФ. Им грозит до года лишения свободы.