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В Улан-Удэ иностранцы пытались подкупить транспортных полицейских

В Улан-Удэ иностранцы пытались подкупить транспортных полицейских
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Один из них предложил правоохранителям тысячу рублей

На минувших выходных иностранцы трижды пытались подкупить транспортных полицейских в Улан-Удэ. Сначала сотрудники патрульно-постовой службы заметили на площади около железнодорожного вокзала 49-летнего мужчину, приехавшего из ближнего зарубежья.  При проверке документов выяснилось, что срок его законного пребывания в России истёк.

Нарушителя доставили в линейный отдел для составления протокола по статье 18.8 КоАП РФ («Несоблюдение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в РФ»). Чтобы избежать штрафа, иностранец предложил правоохранителям взятку размером в 5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

На таких же нарушениях попались ещё двое приезжих 55-ти и 35-ти лет. Один из них хотел дать стражам порядка 5 тысяч, второй – тысячу рублей. Теперь злоумышленникам придётся ответить за покушение на мелкое взяточничество – по части 3 статьи 30 – части 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса РФ. Им грозит до года лишения свободы. 
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