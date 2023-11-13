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В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,4

В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,4
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Оно произошло в 26 километрах от посёлка

Сегодня днём в Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,4. Эпицентр находился в Муйском районе. 

- От сейсмической станции Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН поступило сообщение о том, что в 12.06 на территории Муйского района, в 26 км северо-восточнее посёлка Северомуйск, зарегистрировано сейсмособытие, - сообщили в Главном управлении МЧС России по Бурятии.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Муйского района, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Как сообщал «Байкал-Dailу», землетрясение также было зарегистрировано 10 ноября в том же Муйском районе . 
землетрясение

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