В Октябрьском районе Улан-Удэ не будет света

В некоторых домах электричество отключат 14, 15 и 16 ноября



В Октябрьском районе Улан-Удэ продолжаются плановые отключения электроэнергии. Свет сегодня, 13 ноября, у части потребителей отключали рано утром и днём.



Как сообщает пресс-служба администрации района, электричества также не будет с 14 по 16 ноября по адресам:



14 ноября

- п. Импульс; ул. Автодорожная, 1-14; ул. Авиамоторная, 1-2; ул. Вандышева, 22-80; ул. Весенняя, 2-16; ул. Ветеранская, 1-38; ул. Прилесная, 1-15; ул. Весёлая, 2-12; ул. Тургенева, 1-33; ул. Жатская, 1-25; ул. Свободная, 1-9; ул. Сказочная, 1-16; ул. Каскадная, 2-16; ул. Витимская, 1-42; ул. Зеркальная, 26-40; ул. Отрадная, 4-9; с 9:00 до 17:00.



15 ноября

- Ул. Таёжный посёлок, 1-56; ул. Таёжная, 2-38; ул. Агатовая, 1-5; ул. Аквамариновая, 12; ул. Родонитовая, 21; ул. Малахитовая, 11-56; ул. Яхонтовая, 6; ул. Ангарская, 13-20; ул. Сапфировая, 33-52; ул. Алмазная, 6-29; ул. Ононская, 31а; с 9:00 до 17:00.



16 ноября

- ул. Дальневосточная, 5а; с 9:00 до 17:00;

- промзона ул. Забайкальская, 3д (ООО «СантехМет»); ул. Зайбакальская, 16/1 (ООО «Газойл»); ул. Забайкальская, 16в; 110 квартал, 9, 9/1; «Теле-2» (вышка) 106 квартал; ул. Забайкальская, 11а; с 9:00 до 17:00.

