В Иркутской области произошёл пожар из-за тёплого пола

Загорелась баня



В одном из иркутских садоводств произошёл пожар. Как сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области, днём собственники заметили, что из бани идёт дым, и вызвали пожарных.



Пожарные оперативно справились с открытым огнём.



Как выяснилось, замкнул инфракрасный плёночный электрический теплый пол.



В МЧС вновь призвали установить в жилых домах и других помещениях пожарные извещатели. Они вовремя оповестят о задымлении, а в ночное время разбудят.



