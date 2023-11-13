Загорелась баня
В одном из иркутских садоводств произошёл пожар. Как сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области, днём собственники заметили, что из бани идёт дым, и вызвали пожарных.
Пожарные оперативно справились с открытым огнём.
Как выяснилось, замкнул инфракрасный плёночный электрический теплый пол.
В МЧС вновь призвали установить в жилых домах и других помещениях пожарные извещатели. Они вовремя оповестят о задымлении, а в ночное время разбудят.
В Иркутской области произошёл пожар из-за тёплого пола
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Травмы получил пассажир
Мужчину госпитализировали
Виновником аварии стал молодой человек
Водители машин не справились с управлением
Материальный ущерб устанавливается
Они собирают их данные
Машинист, его помощник и водитель автомобиля скончались ещё до приезда врачей
Его тушили четыре человека
Мёртвых рыбаков извлекли из полыньи
Он совсем не ориентируется в пространстве и нуждается в помощи
После смертельного ДТП они начали проверку
Они провалились в полынью
Находившиеся внутри люди смогли спастись
Женщина отправится за решётку, когда её ребёнку исполнится 14 лет
Происшествия, 11.11.2023
Шестилетний мальчик скончался по пути в больницу