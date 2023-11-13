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В Иркутской области произошёл пожар из-за тёплого пола

Происшествия, 
Загорелась баня

В одном из иркутских садоводств произошёл пожар. Как сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области, днём собственники заметили, что из бани идёт дым, и вызвали пожарных.

Пожарные оперативно справились с открытым огнём.

Как выяснилось, замкнул инфракрасный плёночный электрический теплый пол.

В МЧС вновь призвали установить в жилых домах и других помещениях пожарные извещатели. Они вовремя оповестят о задымлении, а в ночное время разбудят.

пожар

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