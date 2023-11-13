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В Бурятии пьяная девушка опрокинула «Тойоту Корона»

В Бурятии пьяная девушка опрокинула «Тойоту Корона»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Травмы получил пассажир

В Баргузинском районе Бурятии пьяная девушка, не имеющая водительских прав, находясь за рулём «Тойоты Корона», не справилась с управлением и опрокинула авто. ДТП произошло сегодня ночью вблизи села Нестериха.

- 23-летняя водитель автомобиля «Тойота Корона», не имеющая прав управления транспортными средствами, совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД провели освидетельствование водителя на состояние опьянения. Результат показал 0,70 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП пострадал 27-летний пассажир. Он с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в больницу.

ДТП алкогольное опьянение

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