В Бурятии в столкновении легковушек пострадали студент и школьник

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Виновником аварии стал молодой человек



В субботу ночью, 11 ноября, в селе Бичура в столкновении двух автомобилей пострадали двое юношей.



Виновником аварии стал молодой водитель.



- 19-летний водитель автомобиля «Тойота Чайзер» (стаж вождения один год), не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «Хонда Торнео» под управлением 25-летнего водителя, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



В результате ДТП травмы получили два пассажира «Тойоты» - 18-летний студент и 16-летний школьник. Они были госпитализированы.







