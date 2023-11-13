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В Бурятии в столкновении легковушек пострадали студент и школьник

В Бурятии в столкновении легковушек пострадали студент и школьник
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Виновником аварии стал молодой человек

В субботу ночью, 11 ноября, в селе Бичура в столкновении двух автомобилей пострадали двое юношей.

Виновником аварии стал молодой водитель.

- 19-летний водитель автомобиля «Тойота Чайзер» (стаж вождения один год), не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «Хонда Торнео» под управлением 25-летнего водителя, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП травмы получили два пассажира «Тойоты» - 18-летний студент и 16-летний школьник. Они были госпитализированы.



ДТП

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