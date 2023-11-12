В Бурятии посреди ночи загорелся жилой вагон



Возгорание произошло в муйском посёлке Таксимо ночью 11 ноября. Около 01:45 поступило сообщение, что на улице Огородная полыхает жилой вагон.



На место отправились сотрудники пожарной части № 52. Огонь охватил площадь в 32 квадратных метра. Всего к тушению привлекли четырёх человек, задействовать пришлось одну единицу техники.



С пламенем справились к 02:25. Обошлось без пострадавших. Предварительная причина пожара – короткое замыкание, сообщает «Муя-инфо.24/7».

