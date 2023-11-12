В Бурятии посреди ночи загорелся жилой вагон

Его тушили четыре человека
Возгорание произошло в муйском посёлке Таксимо ночью 11 ноября. Около 01:45 поступило сообщение, что на улице Огородная полыхает жилой вагон.
На место отправились сотрудники пожарной части № 52. Огонь охватил площадь в 32 квадратных метра. Всего к тушению привлекли четырёх человек, задействовать пришлось одну единицу техники.
С пламенем справились к 02:25. Обошлось без пострадавших. Предварительная причина пожара – короткое замыкание, сообщает «Муя-инфо.24/7».
Его тушили четыре человека
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