В Улан-Удэ всем миром ищут таинственно пропавшего мужчину

Он совсем не ориентируется в пространстве и нуждается в помощи







К работе сразу же подключились информационные координаторы «ЛизаАлерт». Волонтёры приступили к сбору необходимой информации. Получив согласие от родных на распространении данных о пропавшем, они опубликовали ориентировку в соцсетях, группах и чатах в мессенджерах. Запустили её и на экранах в трамваях, курсирующих по Улан-Удэ.



На следующий день на горячую линию отряда начали поступать свидетельства от горожан. Всего их было семь и каждое сразу отработали сами добровольцы и сотрудники полиции. Однако ни одно в итоге не подтвердилось.



Волонтёры выходили на поиски вместе с близкими мужчины и его соседями 4 и 8 ноября. Они расклеили ориентировки и опросили эителей микрорайонов Южный, Мелькомбинат, Почтовка и Загорск, посёлка Таёжный, СНТ «Птицевод», улицы Товарный двор и ближайших территорий, но безуспешно.



Однако родные пенсионера не теряют надежду и принимают активное участие в поисках. К ним присоединяются соседи, друзья и неравнодушные люди. Жителей Бурятии призвали посмотреть ориентировку, размещённую в официальной группе «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте» vk.com/lizaalert_buryatiya. Тех, кто видел улан-удэнца или знает его местонахождение, просят сообщить об этом на горячую линию отряда по телефону 8-800-700-54-52 (работает круглосуточно бесплатно) или на короткий номер 112.



Почти две недели назад, 31 октября в столице Бурятии таинственно исчез 66-летний местный житель. Заявка на его поиск поступила в добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» через сутки с лишним. Как выяснилось, мужчина нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве.