Находившиеся внутри люди смогли спастись
Этот инцидент произошёл в прибрежном Кабанском районе ночью 12 ноября. На протоке Селенги в местности «Шаманка» – это около села Ранжурово – автомобиль ВАЗ 2106 провалился под лёд, сообщает «Кабанск-инфо.24/7».
Глубина в этом месте достигает полтора метра. В «Жигулях» находились двое мужчин. Они сумели спастись из тонущей машины и вышли самостоятельно на ближайший остров. На берег обоих доставили местные жители.
В Бурятии автомобиль провалился под лёд под покровом ночи
Происшествия, Фото:
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