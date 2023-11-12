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В Бурятии автомобиль провалился под лёд под покровом ночи

В Бурятии автомобиль провалился под лёд под покровом ночи
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Находившиеся внутри люди смогли спастись

Этот инцидент произошёл в прибрежном Кабанском районе ночью 12 ноября. На протоке Селенги в местности «Шаманка» – это около села Ранжурово – автомобиль ВАЗ 2106 провалился под лёд, сообщает «Кабанск-инфо.24/7».

Глубина в этом месте достигает полтора метра. В «Жигулях» находились двое мужчин. Они сумели спастись из тонущей машины и вышли самостоятельно на ближайший остров. На берег обоих доставили местные жители.
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