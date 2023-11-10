Она вносила липовые сведения в табели учёта отработанного времени осуждённых
В Братске суд вынес приговор в отношении 62-летней местной жительницы, бывшего руководителя муниципального учреждения. Она признана виновной в служебном подлоге, сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
- В 2019-2021 гг. подсудимая, будучи руководителем муниципального учреждения, за денежное вознаграждение от 5 до 7 тысяч рублей вносила фиктивные сведения в индивидуальные табели учёта отработанного времени в отношении 16 лиц, осужденных к обязательным работам, и направленных в её учреждение для исполнения уголовного наказания. Несмотря на то, что последние фактически работы не выполняли, женщина направляла подложную документацию в уголовно-исполнительную инспекцию, сотрудники которой снимали осуждённых с учёта в связи с отбытием срока наказания, - говорится в сообщении.
Вину в содеянном женщина полностью признала.
Суд приговорил её к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года, а также лишил права выполнять определённые функции в государственных и муниципальных учреждениях на срок в 1 год.
В Братске экс-руководителя муниципального учреждения осудили за служебный подлог
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ей вынесли приговор за фейки об армии
Она вносила липовые сведения в табели учёта отработанного времени осуждённых
Его личность удалось оперативно установить по видеозаписи с автовокзала
Эпицентр находился рядом с самым длинным в стране железнодорожным тоннелем
Он обвиняется в превышении должностных полномочий
Вероятный подозреваемый находится под стражей за другое преступление
Скоро мужчина предстанет перед судом
Одна из них потеряла полмиллиона рублей
Там заменили часть ветхого трубопровода
440 тысяч она успела потерять
Женщина не смогла объяснить необходимость такого «арсенала»
Он украл кольца, серьги, цепи и кулон из драгметалла
Погибшему было 47 лет
Она вышла в коридор, но из-за плотного дыма быстро потеряла ориентир
Водитель отвлёкся на телефон