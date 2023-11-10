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В Братске экс-руководителя муниципального учреждения осудили за служебный подлог

В Братске экс-руководителя муниципального учреждения осудили за служебный подлог
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Она вносила липовые сведения в табели учёта отработанного времени осуждённых

В Братске суд вынес приговор в отношении 62-летней местной жительницы, бывшего руководителя муниципального учреждения. Она признана виновной в служебном подлоге, сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- В 2019-2021 гг. подсудимая, будучи руководителем муниципального учреждения, за денежное вознаграждение от 5 до 7 тысяч рублей вносила фиктивные сведения в индивидуальные табели учёта отработанного времени в отношении 16 лиц, осужденных к обязательным работам, и направленных в её учреждение для исполнения уголовного наказания. Несмотря на то, что последние фактически работы не выполняли, женщина направляла подложную документацию в уголовно-исполнительную инспекцию, сотрудники которой снимали осуждённых с учёта в связи с отбытием срока наказания, - говорится в сообщении.

Вину в содеянном женщина полностью признала.

Суд приговорил её к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года, а также лишил права выполнять определённые функции в государственных и муниципальных учреждениях на срок в 1 год.

служебный подлог

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