На севере Бурятии загорелся тепловоз



Всё произошло днём 10 ноября в Северо-Байкальском районе. На перегоне «Нижнеангарск – Холодное» (1101 километр) Восточно-Сибирской железной дороги загорелся тепловоз. Об этом сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу.







О возгорании стало известно примерно в 15:58. Пожарный поезд сейчас на ремонте, а потом в 16:05 на место отправились двое сотрудников пожарной части № 50. Резерв был наготове и при необходимости собирались задействовать и его.







Огонь охватил площадь в 10 квадратных метров. Его уже потушили. Тепловоз планируется отогнать на тупиковую ветку. Причина пожара пока неизвестна. Вводить ограничение на движение на этом участке железной дороги не пришлось.