На севере Бурятии загорелся тепловоз

Движение поездов там ограничивать не пришлось
Всё произошло днём 10 ноября в Северо-Байкальском районе. На перегоне «Нижнеангарск – Холодное» (1101 километр) Восточно-Сибирской железной дороги загорелся тепловоз. Об этом сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу.
О возгорании стало известно примерно в 15:58. Пожарный поезд сейчас на ремонте, а потом в 16:05 на место отправились двое сотрудников пожарной части № 50. Резерв был наготове и при необходимости собирались задействовать и его.
Огонь охватил площадь в 10 квадратных метров. Его уже потушили. Тепловоз планируется отогнать на тупиковую ветку. Причина пожара пока неизвестна. Вводить ограничение на движение на этом участке железной дороги не пришлось.
Движение поездов там ограничивать не пришлось
Ей вынесли приговор за фейки об армии
Она вносила липовые сведения в табели учёта отработанного времени осуждённых
Его личность удалось оперативно установить по видеозаписи с автовокзала
Эпицентр находился рядом с самым длинным в стране железнодорожным тоннелем
Он обвиняется в превышении должностных полномочий
Вероятный подозреваемый находится под стражей за другое преступление
Скоро мужчина предстанет перед судом
Одна из них потеряла полмиллиона рублей
Там заменили часть ветхого трубопровода
440 тысяч она успела потерять
Женщина не смогла объяснить необходимость такого «арсенала»
Он украл кольца, серьги, цепи и кулон из драгметалла
Погибшему было 47 лет
Она вышла в коридор, но из-за плотного дыма быстро потеряла ориентир