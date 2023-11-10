В Бурятии грабитель похитил куклу

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Его личность удалось оперативно установить по видеозаписи с автовокзала



Сообщение о грабёже в одном из магазинов посёлка Заиграево поступило в полицию днём. Продавец сообщила, что посетитель, немного постояв перед витриной, схватил дорогую куклу и убежал с ней, не реагируя на попытки остановить его.



На место прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения магазина, росгвардейцы приступили к поиску злоумышленника.



Мужчину обнаружили на видеозаписи с автовокзала, где было видно, что он забыл свою сумку в одном из рейсовых автобусов. Благодаря забывчивости правонарушителя его личность сотрудники МВД вскоре установили.



- Вскоре 32-летний житель посёлка Онохой, ранее неоднократно попадавший в поле зрения правоохранительных органов, был задержан в Заиграево и доставлен в отдел полиции для принятия правового решения. По факту открытого хищения игрушки стоимостью более 1700 рублей возбуждено уголовное дело, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



