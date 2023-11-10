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В Бурятии с утра тряхнуло северный район

В Бурятии с утра тряхнуло северный район
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Эпицентр находился рядом с самым длинным в стране железнодорожным тоннелем

В Бурятии зарегистрировали очередное сейсмособытие. Оно произошло утром 10 ноября в Муйском районе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Байкальского филиала единой геофизической службы РАН.

Землетрясение случилось в 8:33 по местному времени в точке с координатами 56.14 градусов северной широты и 113.71 восточной долготы. По данным сейсмологов, энергетический класс составил 9,6, а магнитуда – 3,1.

Эпицентр находился в долине реки Муякан – это в 10 километрах к юго-востоку от посёлка Северомуйск, рядом с которым находится самый протяжённый в стране Северомуйский железнодорожный тоннель.

Протяжённость Байкальской рифтовой зоны, где, по предположению учёных, идёт расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит – около двух тысяч километров. В её центральной части находится Байкал, на юге – монгольское озеро Хубсугул, а на севере – горный район, по которому тянется Байкало-Амурская магистраль (БАМ), отмечает «Интерфакс». Усиление сейсмической активности фиксировалось там с осени 2020-го (тогда в сентябре на юге Байкала случилось Быстринское землетрясение магнитудой 5,5). В 2023-ем наметился её спад. 
землетрясение

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