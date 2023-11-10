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В селе Бурятии разъяснили причины отключения электроснабжения

В селе Бурятии разъяснили причины отключения электроснабжения
Происшествия,  Фото:пресс-служба администрации Иволгинского района
В Поселье из-за вышедшего из строя трансформатора отключался свет

В Иволгинском районе Бурятии разъяснили причины отключения электроснабжения в Поселье. Как пояснил вчера на встрече с жителями села представитель ПАО «Россети Сибирь», причиной аварийного отключения электроэнергии стал вышедший из строя трансформатор. Так как линия электропередач единая, для выяснения причин аварии её пришлось полностью обесточить.

- В настоящее время ведутся работы по замене трансформатора. Для их проведения в сети понизили напряжение, - пояснил главный инженер электросетевой организации.

Во встрече также приняли участие заместитель прокурора Иволгинского района Александр Бутуханов, замглавы района Михаил Дружинин, сотрудники структурных подразделений администрации, и.о. главы Гурульбинского поселения Светлана Ободоева.

Проблема ненадлежащего электроснабжения стоит в селе очень остро. Особо важным этот вопрос становится в холодное время года.

Как отметил Михаил Дружинин, сети, построенные в большинстве своём дачными товариществами и находящиеся в неудовлетворительном состоянии, не справляются.

- Изначально сети строились с нарушениями и проектировались не рассчитанными на такие нагрузки. Отмечу, что в целом по району износ и ненадлежащее состояние электросетей являются большой проблемой. В прошлом году начали активную работу по постановке на учёт бесхозяйственных сетей в судебном порядке. Мероприятия по приведению их в нормативное состояние требуют немалых финансовых вложений и некоторого времени, - заявил замглавы района.

- По факту ненадлежащего электроснабжения и в связи с обращениями жителей села Поселье организована проверка. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Вопрос на контроле, - пояснил заместитель прокурора Иволгинского района Александр Бутуханов.

Стоит отметить, часть Иволгинского района вошла в проект «Чистый воздух», так как является городской агломерацией. На данный момент выполняется проектирование модернизации электросетевого хозяйства. Проект планируется завершить в 2027 году.

- Сейчас говорить о полном переходе на электроотопление рано. В случае аварийного или планового отключения электроэнергии в частном домовладении следует предусмотреть резервный аккумулятор либо специальное оборудование, служащее альтернативным источником электроэнергии, - сообщили в пресс-службе администрации Иволгинского района.

Бурятия Иволгинский район отключение света

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