Работы будут вестись с 13 по 17 ноября
На части Советского района Улан-Удэ с 13 по 17 ноября будет отключена электроэнергия. Причиной стало проведение плановых работ.
По информации администрации района, света не будет по следующим адресам:
В Советском районе Улан-Удэ временно отключат свет
Происшествия, Фото:
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