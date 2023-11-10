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Полицейские отговорили иркутянку переводить мошенникам два миллиона рублей

Полицейские отговорили иркутянку переводить мошенникам два миллиона рублей
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
440 тысяч она успела потерять

В полицию Иркутска за помощью обратилась женщина. Она рассказала, что её 60-летняя мать не выходит на связь, при этом её телефон постоянно занят.

Полицейские сразу предположили, что женщина, возможно, находится на крючке у мошенников, которые ведут с ней непрерывный разговор.

Сотрудникам полиции удалось установить примерное местонахождение пожилой иркутянки. Спустя несколько минут они уже прибыли в торговый центр, где доверчивая женщина через банкомат переводила свои накопления.

Полицейские привезли её в отдел. Она по-прежнему оставалась на связи с «представителем центрального Банка России» и не верила настоящим сотрудникам. Только благодаря их настойчивости иркутянку удалось отговорить от перевода двух миллионов рублей. Однако женщина успела лишиться 440 тысяч рублей.

Как выяснилось, накануне потерпевшей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник сообщил о том, что на её имя третьими лицами оформлен кредит, для аннулирования которого необходимо взять новый кредит и положить его на «безопасный счёт». Звонивший заверил, что преступники, оформившие кредит, будут пойманы, а говорить о произошедшем никому нельзя, так как проводящиеся следственные действия абсолютно секретны.

В этот же день женщина сняла личные сбережения, которые планировала перевести на неизвестный счёт. Также она обратилась в банк, где успела оформить кредит. После направилась к банкомату, где начала переводить кредитные денежные средства, однако и была остановлена полицейскими.


По информации ГУ МВД России по Иркутской области

полиция мошенничество

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