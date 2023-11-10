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В столице Бурятии всю ночь устраняли крупную коммунальную аварию

В столице Бурятии всю ночь устраняли крупную коммунальную аварию
Происшествия,  Фото:МУП «Водоканал»
Там заменили часть ветхого трубопровода

Утром 9 ноября на сетях водоотведения в юго-западной части Улан-Удэ случилась авария. Около частного дома на улице Армавирская обрушился свод самотечного канализационного коллектора из железобетона. Его ввели в эксплуатацию ещё 41 год назад – в 1982-ом.

На место отправились сотрудники МУП «Водоканал». Ремонтные бригады обследовали сети, чтобы установить характер повреждения. На улицу Армавирская приехали и представители комитета по управлению имущество городской администрации.
 
К ремонтно-восстановительным работам привлекли 12 специалистов. Задействовать пришлось четыре единицы техники. Изначально сообщалось, что на коллекторе стоят хозяйственные постройки ИЖС и для ремонта их придётся разобрать. А на это потребовалось бы дополнительное время и затраты. Но в итоге решили применять метод санации – с минимумом открытых земляных работ и не затрагивая частные домовладения.


Ремонт уже близится к завершению. Минувшей ночью успели заменить около 12 метров ветхого трубопровода из железобетона на новый, из современных материалов. Отключать холодное водоснабжение в ближайших домах не потребовалось.


 

коммунальная авария канализация Водоканал

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