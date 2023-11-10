В Иркутской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину

Происшествия, Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Погибшему было 47 лет



Вечером 9 ноября на перегоне Чуна – Изыкан в Иркутской области погиб 47-летний мужчина, попавший под грузовой поезд.



На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Тайшетского ЛО МВД России на транспорте.



- Транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

