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В Иркутской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину

В Иркутской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Погибшему было 47 лет

Вечером 9 ноября на перегоне Чуна – Изыкан в Иркутской области погиб 47-летний мужчина, попавший под грузовой поезд.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Тайшетского ЛО МВД России на транспорте.

- Транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
смерть поезд

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