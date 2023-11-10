В Иркутской области на пожаре женщина заблудилась в дыму

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Она вышла в коридор, но из-за плотного дыма быстро потеряла ориентир



Ночью 9 ноября в пожарную службу поступило сообщение о пожаре в многоэтажном дома на улице Наймушина в Усть-Илимске Иркутской области. Очевидцы сообщили, что в коридоре на шестом этаже горит мебель, а жители верхних этажей оказались в огненной ловушке.



На момент прибытия пожарных было сильное задымление в подъезде между шестым и девятым этажами. Несмотря на плотный дым, по лестничным маршам с верхних этажей самостоятельно спустились девять человек.



В течение пяти минут очаг пожара на шестом этаже был найден и ликвидирован. Горела мебель и личные вещи в общем коридоре. Огонь повредил стены, пол и оконный проём.



На восьмом этаже пожарные обнаружили женщину, которая заблудилась в дыму. Её вывели на улицу при помощи спасательного устройства. Пострадавших нет.



- На улице она пояснила, что ночью услышала шум и крики за дверью, вышла в коридор, но в плотном дыму быстро потеряла ориентир и не смогла вернуться обратно в квартиру, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.



Дознаватели МЧС проводят проверку по факту пожара. Рассматриваются две версии произошедшего: неосторожное обращение с огнём и поджог. Проводится дознание.



