Она вышла в коридор, но из-за плотного дыма быстро потеряла ориентир
Ночью 9 ноября в пожарную службу поступило сообщение о пожаре в многоэтажном дома на улице Наймушина в Усть-Илимске Иркутской области. Очевидцы сообщили, что в коридоре на шестом этаже горит мебель, а жители верхних этажей оказались в огненной ловушке.
На момент прибытия пожарных было сильное задымление в подъезде между шестым и девятым этажами. Несмотря на плотный дым, по лестничным маршам с верхних этажей самостоятельно спустились девять человек.
В течение пяти минут очаг пожара на шестом этаже был найден и ликвидирован. Горела мебель и личные вещи в общем коридоре. Огонь повредил стены, пол и оконный проём.
На восьмом этаже пожарные обнаружили женщину, которая заблудилась в дыму. Её вывели на улицу при помощи спасательного устройства. Пострадавших нет.
- На улице она пояснила, что ночью услышала шум и крики за дверью, вышла в коридор, но в плотном дыму быстро потеряла ориентир и не смогла вернуться обратно в квартиру, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Дознаватели МЧС проводят проверку по факту пожара. Рассматриваются две версии произошедшего: неосторожное обращение с огнём и поджог. Проводится дознание.
В Иркутской области на пожаре женщина заблудилась в дыму
Происшествия, Фото:
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