В Улан-Удэ Toyota Mark II влетела в остановившееся авто, есть пострадавшие

Момент аварии сняла камера видеонаблюдения
Днём 9 ноября на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Момент аварии сняла камера видеонаблюдения.
- 31-летний мужчина, управляя машиной Toyota Mark II, следуя со стороны Прибайкальского района, недалеко от отворота на Этнографический музей, совершил наезд на стоящее транспортное средство, за рулём которого находилась 44-летняя женщина, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В результате происшествия трое участников ДТП были доставлены в больницу. Сейчас их осматривают медики.
Информация уточняется.
Момент аварии сняла камера видеонаблюдения
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