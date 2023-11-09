В Улан-Удэ Toyota Mark II влетела в остановившееся авто, есть пострадавшие



В результате происшествия трое участников ДТП были доставлены в больницу. Сейчас их осматривают медики.



Информация уточняется.



- 31-летний мужчина, управляя машиной Toyota Mark II, следуя со стороны Прибайкальского района, недалеко от отворота на Этнографический музей, совершил наезд на стоящее транспортное средство, за рулём которого находилась 44-летняя женщина, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.