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В Улан-Удэ Toyota Mark II влетела в остановившееся авто, есть пострадавшие

В Улан-Удэ Toyota Mark II влетела в остановившееся авто, есть пострадавшие
Происшествия, 
Момент аварии сняла камера видеонаблюдения

Днём 9 ноября на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Момент аварии сняла камера видеонаблюдения.



- 31-летний мужчина, управляя машиной Toyota Mark II, следуя со стороны Прибайкальского района, недалеко от отворота на Этнографический музей, совершил наезд на стоящее транспортное средство, за рулём которого находилась 44-летняя женщина, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

В результате происшествия трое участников ДТП были доставлены в больницу. Сейчас их осматривают медики.

Информация уточняется. 
ДТП

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