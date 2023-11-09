В Иркутске неизвестный водитель сбил первоклассника на «зебре» и скрылся

Происшествия, Фото: Госавтоинспекция Иркутска

Водителя разыскивает полиция



В Ленинском районе Иркутска около двух часов дня сбили первоклассника.



По предварительной информации, водитель неустановленного автомобиля сбил семилетнего мальчика, переходящего дорогу по пешеходному переходу вблизи дома №225/6 по улице Баумана.



После происшествия водитель скрылся с места ДТП. По данным из медучреждения, у ребёнка диагностирована травма ноги



-В настоящее время в адрес собственника дороги направлено предупреждение по факту выявленных недостатков содержания улично-дорожной сети. Также сотрудники ГИБДД проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения скрывшегося водителя, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.



Полицейские просят очевидцев аварии обратиться в Госавтоинспекцию по телефонам 21-76-00, 21-76-01 или 02 (102 с мобильного телефона).



