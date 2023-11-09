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На севере Бурятии полыхала баня

Происшествия, 
Пожар тушили шесть человек

Возгорание произошло в Северобайкальске в четверг, 9 ноября. Там вспыхнула брусовая баня. На место отправились сотрудники пожарно-спасательной части № 9 республиканского управления МЧС.

Всего к тушению привлекли шесть человек, задействовать пришлось две единицы техники. Площадь пожара составила 32 квадратных метра. Пострадавших нет.

На месте работает дознаватель МЧС. Предварительная причина возгорания – нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования.


пожар МЧС

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