На севере Бурятии полыхала баня

Пожар тушили шесть человек



Возгорание произошло в Северобайкальске в четверг, 9 ноября. Там вспыхнула брусовая баня. На место отправились сотрудники пожарно-спасательной части № 9 республиканского управления МЧС.



Всего к тушению привлекли шесть человек, задействовать пришлось две единицы техники. Площадь пожара составила 32 квадратных метра. Пострадавших нет.



На месте работает дознаватель МЧС. Предварительная причина возгорания – нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования.





