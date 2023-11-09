Пожар тушили шесть человек
Возгорание произошло в Северобайкальске в четверг, 9 ноября. Там вспыхнула брусовая баня. На место отправились сотрудники пожарно-спасательной части № 9 республиканского управления МЧС.
Всего к тушению привлекли шесть человек, задействовать пришлось две единицы техники. Площадь пожара составила 32 квадратных метра. Пострадавших нет.
На месте работает дознаватель МЧС. Предварительная причина возгорания – нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования.
На севере Бурятии полыхала баня
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Паспортом он решил шантажировать экс-супругу
К крупному пожару привело короткое замыкание
Преступники провернули схему с «безопасным счётом»
Сбежать с места преступления он не пытался
Только за сутки в полицию обратились трое пострадавших
Их задержали приехавшие росгвардейцы
Страшный пожар произошёл ночью
Она сядет на 4 года 7 месяцев
Его на шесть лет отправили в колонию строгого режима, а подростки отделались условным сроком
На сотрудников напал агрессивный водитель, сбежавший с места ДТП
Полыхал склад пиломатериалов
Он обчистил двух женщин, а потом уехал из города на попутках
Об этом сообщил глава Алексей Цыденов
Мужчина пытался помочь сам, а также вызвал скорую
К нему привело нарушение правил безопасности