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В пригородном районе Бурятии в огне сгорели 10 поросят и 20 куриц

В пригородном районе Бурятии в огне сгорели 10 поросят и 20 куриц
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
К крупному пожару привело короткое замыкание

Возгорание произошло в Иволгинском районе ещё вечером 7 ноября. В экстренную службу «112» поступило сообщение, что в селе Гурульба полыхает дом. Туда отправились сотрудники 21-ой пожарной части 6-го Иволгинского отряда ГПС Бурятии и 7 человек из пожарно-спасательной части № 73 республиканского управления МЧС.

Когда они прибыли на место, пламя охватило крышу стайки, где был домашний скот. На тушение ушло 17 минут. В результате огонь уничтожил крышу постройки и повредил стены на площади в 48 квадратных метров.

При пожаре погибли 10 поросят и 20 кур.

Причина уже известна – короткое замыкание, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
пожар животные

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