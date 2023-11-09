В пригородном районе Бурятии в огне сгорели 10 поросят и 20 куриц



Возгорание произошло в Иволгинском районе ещё вечером 7 ноября. В экстренную службу «112» поступило сообщение, что в селе Гурульба полыхает дом. Туда отправились сотрудники 21-ой пожарной части 6-го Иволгинского отряда ГПС Бурятии и 7 человек из пожарно-спасательной части № 73 республиканского управления МЧС.



Когда они прибыли на место, пламя охватило крышу стайки, где был домашний скот. На тушение ушло 17 минут. В результате огонь уничтожил крышу постройки и повредил стены на площади в 48 квадратных метров.



При пожаре погибли 10 поросят и 20 кур.



Причина уже известна – короткое замыкание, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

