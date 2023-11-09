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В Улан-Удэ объявленная в розыск парочка устроила скандал в гостинице

В Улан-Удэ объявленная в розыск парочка устроила скандал в гостинице
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Их задержали приехавшие росгвардейцы

«Тревожная кнопка» сработала в одной из гостиниц Железнодорожного района Улан-Удэ. Администратор сообщила прибывшему наряду вневедомственной охраны Росгвардии, что двое постояльцев устроили скандал – закрылись в номере и отказываются покидать его.

В ходе разбирательства росгвардейцы установили, что проблемные клиенты находятся в розыске по подозрению в совершённых ранее преступлениях.

- Ранее судимый 26-летний мужчина подозревается в совершении грабежа, а его 29-летняя сожительница – в похищении сотового телефона в хостеле, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Задержанных доставили в отдел полиции.
Росгвардия

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