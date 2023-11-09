Их задержали приехавшие росгвардейцы
«Тревожная кнопка» сработала в одной из гостиниц Железнодорожного района Улан-Удэ. Администратор сообщила прибывшему наряду вневедомственной охраны Росгвардии, что двое постояльцев устроили скандал – закрылись в номере и отказываются покидать его.
В ходе разбирательства росгвардейцы установили, что проблемные клиенты находятся в розыске по подозрению в совершённых ранее преступлениях.
- Ранее судимый 26-летний мужчина подозревается в совершении грабежа, а его 29-летняя сожительница – в похищении сотового телефона в хостеле, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Задержанных доставили в отдел полиции.
В Улан-Удэ объявленная в розыск парочка устроила скандал в гостинице
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Их задержали приехавшие росгвардейцы
Страшный пожар произошёл ночью
Она сядет на 4 года 7 месяцев
Его на шесть лет отправили в колонию строгого режима, а подростки отделались условным сроком
На сотрудников напал агрессивный водитель, сбежавший с места ДТП
Полыхал склад пиломатериалов
Он обчистил двух женщин, а потом уехал из города на попутках
Об этом сообщил глава Алексей Цыденов
Мужчина пытался помочь сам, а также вызвал скорую
К нему привело нарушение правил безопасности
Пьяный водитель сбил детскую коляску и парня, который её катил
Возбуждено уголовное дело о госизмене
Тушение продолжается с самого утра
Пожар вызвало короткое замыкание
Его поймали на поле