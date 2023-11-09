В Улан-Удэ объявленная в розыск парочка устроила скандал в гостинице

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Их задержали приехавшие росгвардейцы



«Тревожная кнопка» сработала в одной из гостиниц Железнодорожного района Улан-Удэ. Администратор сообщила прибывшему наряду вневедомственной охраны Росгвардии, что двое постояльцев устроили скандал – закрылись в номере и отказываются покидать его.



В ходе разбирательства росгвардейцы установили, что проблемные клиенты находятся в розыске по подозрению в совершённых ранее преступлениях.



- Ранее судимый 26-летний мужчина подозревается в совершении грабежа, а его 29-летняя сожительница – в похищении сотового телефона в хостеле, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Задержанных доставили в отдел полиции.

