Пьяный забайкалец убил 17-летнюю девушку, ударив её камнем по голове

Мужчина пытался помочь сам, а также вызвал скорую



Жителю посёлка Кокуй Забайкальского края предъявили обвинение в убийстве 17-летней девушки. Он обвиняется по статье «Убийство по неосторожности».



Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальском краю, всё произошло в ночь на 5 ноября. По данным следствия, пьяный мужчина поссорился с 17-летней знакомой девушкой и ударил её камнем по голове.



Обвиняемый попытался оказать помощь потерпевшей. Он сам вызвал врачей скорой медицинской помощи. Однако, несмотря на своевременно оказанную помощь, девушка от полученной травмы головы скончалась.



Следователи незамедлительно задержали мужчину и провели комплекс следственных действий. Осмотрено место происшествия, назначены судебные экспертизы.



Мужчину заключили под стражу. Проводятся другие следственные мероприятия.



Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

