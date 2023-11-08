Мужчина пытался помочь сам, а также вызвал скорую
Жителю посёлка Кокуй Забайкальского края предъявили обвинение в убийстве 17-летней девушки. Он обвиняется по статье «Убийство по неосторожности».
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальском краю, всё произошло в ночь на 5 ноября. По данным следствия, пьяный мужчина поссорился с 17-летней знакомой девушкой и ударил её камнем по голове.
Обвиняемый попытался оказать помощь потерпевшей. Он сам вызвал врачей скорой медицинской помощи. Однако, несмотря на своевременно оказанную помощь, девушка от полученной травмы головы скончалась.
Следователи незамедлительно задержали мужчину и провели комплекс следственных действий. Осмотрено место происшествия, назначены судебные экспертизы.
Мужчину заключили под стражу. Проводятся другие следственные мероприятия.
Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Пьяный забайкалец убил 17-летнюю девушку, ударив её камнем по голове
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина пытался помочь сам, а также вызвал скорую
К нему привело нарушение правил безопасности
Пьяный водитель сбил детскую коляску и парня, который её катил
Возбуждено уголовное дело о госизмене
Тушение продолжается с самого утра
Пожар вызвало короткое замыкание
Его поймали на поле
Они оказались в воде в 20 метрах от берега
В дежурную часть доставили троих мужчин и женщину
А ещё один местный житель получил ожоги
ДТП произошло ещё в мае, но уголовное дело возбудили после вмешательства прокуратуры
«Тойота Королла» врезалась в «Тойоту Лэнд Крузер»
Огнём охвачено 500 кв. метров
Ситуацию взял под контроль председатель СК России
Горит неэксплуатируемый цех