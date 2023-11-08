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Стали известны подробности смертельного пожара в Бурятии

Стали известны подробности смертельного пожара в Бурятии
Происшествия,  Фото:Агентство ГО и ЧС
К нему привело нарушение правил безопасности

Возгорание произошло ранним утром 8 ноября в кабанском селе Байкало-Кудара. Около 4:53 там вспыхнул частный дом, сообщили ранее в группе «Кабанск-инфо.24/7».

Подробности пожара рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС. После сообщения о нём на место отправились сотрудники 26-ой пожарной части 2-го Кабанского отряда ГПС Бурятии. К их приезду огонь уже полностью охватил жилую постройку.

Крыша обрушилась на площади в 25 квадратных метров. Пламя уничтожило и веранду на 15 «квадратах». На борьбу с ним ушло более часа.

В этот момент внутри находился мужчина. Обнаружив возгорание, он эвакуировался самостоятельно, однако обжёг спину и кисти рук, когда открывал дверь. В доме при тушении обнаружили тело 53-летней женщины.

Предварительная причина возгорания уже известна – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.
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