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В Бурятии полицейские задержали мужчину, разгуливавшего с мешком конопли

В Бурятии полицейские задержали мужчину, разгуливавшего с мешком конопли
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Его поймали на поле

Сотрудники управления наркоконтроля МВД в Иволгинском районе Бурятии задержали 31-летнего мужчину. Он шёл по полю с мешком конопли в руках, когда попался на глаза полицейским.

Задержанный признался, что работает на фермерской стоянке и собрал наркотическое средство для собственного употребления. От освидетельствования он отказался, за что будет привлечён к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ.

Ранее злоумышленник был судим за имущественные преступления, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.


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