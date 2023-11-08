Его поймали на поле
Сотрудники управления наркоконтроля МВД в Иволгинском районе Бурятии задержали 31-летнего мужчину. Он шёл по полю с мешком конопли в руках, когда попался на глаза полицейским.
Задержанный признался, что работает на фермерской стоянке и собрал наркотическое средство для собственного употребления. От освидетельствования он отказался, за что будет привлечён к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ.
Ранее злоумышленник был судим за имущественные преступления, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.
В Бурятии полицейские задержали мужчину, разгуливавшего с мешком конопли
Происшествия, Фото:
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