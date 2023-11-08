Они оказались в воде в 20 метрах от берега
На озере в районе разреза Азейский Тулунского района Иркутской области под лёд провалились два рыбака. Очевидцам удалось спасти из полыньи 60-летнего мужчину, а вот его 47-летнему приятелю помочь уже не смогли.
- При уточнении обстоятельств произошедшего было установлено: тонкий лёд не выдержал веса двух рыбаков, и они оказались в воде в 20 метрах от берега. Глубина в месте провала - около 2 метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Поисковые работы проводили водолазы региональной пожарно-спасательной службы.
В Иркутской области под лёд провалились два рыбака, один утонул
Происшествия, Фото:
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