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В Иркутской области под лёд провалились два рыбака, один утонул

В Иркутской области под лёд провалились два рыбака, один утонул
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Они оказались в воде в 20 метрах от берега

На озере в районе разреза Азейский Тулунского района Иркутской области под лёд провалились два рыбака. Очевидцам удалось спасти из полыньи 60-летнего мужчину, а вот его 47-летнему приятелю помочь уже не смогли.

- При уточнении обстоятельств произошедшего было установлено: тонкий лёд не выдержал веса двух рыбаков, и они оказались в воде в 20 метрах от берега. Глубина в месте провала - около 2 метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Поисковые работы проводили водолазы региональной пожарно-спасательной службы.

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