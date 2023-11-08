Четырёх пьяных пассажиров сняли с рейса Иркутск – Москва

В дежурную часть доставили троих мужчин и женщину



В аэропорту Иркутска с самолёта, который вылетал в Шереметьево, сняли сразу четырёх пьяных пассажиров.



Наряд транспортной полиции вызвали к борту самолёта представители авиакомпании. Полицейские обнаружили в салоне троих мужчин и женщину, находившихся в состоянии опьянения. Они выражались в адрес бортпроводников и авиапассажиров грубой нецензурной бранью. Командир воздушного судна отказал нарушителям в перелёте.



- Транспортные полицейские сопроводили граждан в дежурную часть, где на них составили протоколы об административных правонарушениях по части первой статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Среди доставленных были иркутянка 1977 г.р., москвич 1997 г.р., а также жители Ставропольского края 1979 г.р. и Иркутского района 1984 г.р. Кроме того, на всех нарушителей составлены протоколы административного задержания, - сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.



С недобросовестными авиапассажирами сотрудники транспортной полиции провели профилактические беседы. Им грозит штраф до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.



