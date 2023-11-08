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В Бурятии при пожаре погиб человек

В Бурятии при пожаре погиб человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
А ещё один местный житель получил ожоги

Возгорание произошло ранним утром 8 ноября в кабанском селе Байкало-Кудара. Около 4:53 там вспыхнул частный дом. Об этом сообщает «Кабанск-инфо.24/7».

В итоге жилая постройка выгорела изнутри. При пожаре погиб человек. Ещё один получил ожоги. Причина произошедшего пока неизвестна. 

Как сообщал «Байкал-Dailу», 4 ноября на пожаре в квартире в доме на улице Чертенкова в Улан-Удэ погиб пожилой мужчина.

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