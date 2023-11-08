ДТП произошло ещё в мае, но уголовное дело возбудили после вмешательства прокуратуры
Уголовное дело возбудили после проверки, проведённой прокуратурой Забайкальского края по публикации СМИ, где сообщалось о невозбуждении дела по факту гибели студента ЗабГУ, сбитого КамАЗом.
ДТП произошло ещё в вначале мая 2023 года в селе Беклемишево Читинского района. Водитель КаМАЗа сбил студента и скрылся. Молодой человек умер от полученных травм.
- Прокуратура провела проверку на основании публикации в средствах массовой информации о невозбуждении уголовного дела по факту гибели студента в результате наезда. Проведена процессуальная проверка, по результатам которой по требованию органов прокуратуры возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Ход и результаты расследования поставлены на контроль в прокуратуре края.
В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за гибели студента, сбитого КамАЗом
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