В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за гибели студента, сбитого КамАЗом

ДТП произошло ещё в мае, но уголовное дело возбудили после вмешательства прокуратуры



Уголовное дело возбудили после проверки, проведённой прокуратурой Забайкальского края по публикации СМИ, где сообщалось о невозбуждении дела по факту гибели студента ЗабГУ, сбитого КамАЗом.



ДТП произошло ещё в вначале мая 2023 года в селе Беклемишево Читинского района. Водитель КаМАЗа сбил студента и скрылся. Молодой человек умер от полученных травм.



- Прокуратура провела проверку на основании публикации в средствах массовой информации о невозбуждении уголовного дела по факту гибели студента в результате наезда. Проведена процессуальная проверка, по результатам которой по требованию органов прокуратуры возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Ход и результаты расследования поставлены на контроль в прокуратуре края.

