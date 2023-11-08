В Бурятии парни и девушка пострадали в ДТП по вине водителя без прав

«Тойота Королла» врезалась в «Тойоту Лэнд Крузер»
Два подростка и 19-летняя девушка пострадали в аварии по вине водителя, не имеющего прав. Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, ДТП произошло 7 ноября в селе Улюн Курумканского района.
19-летний молодой человек управлял автомобилем «Тойота Королла», несмотря на отсутствие водительских прав. В какой-то момент он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Тойоту Лэнд Крузер».
- В результате ДТП пассажиры «Тойоты Королла» - два 17-летних подростка и 19-летняя девушка с травмами доставлены в медучреждение,- уточнили в Госавтоинспекции.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 4 ноября в Хоринском районе произошло смертельное ДТП: пьяный водитель насмерть сбил пешехода
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