08 ноября

07 ноября

Популярное

В Бурятии парни и девушка пострадали в ДТП по вине водителя без прав

В Бурятии парни и девушка пострадали в ДТП по вине водителя без прав
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
«Тойота Королла» врезалась в «Тойоту Лэнд Крузер»

Два подростка и 19-летняя девушка пострадали в аварии по вине водителя, не имеющего прав. Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, ДТП произошло 7 ноября в селе Улюн Курумканского района.

19-летний молодой человек управлял автомобилем «Тойота Королла», несмотря на отсутствие водительских прав. В какой-то момент он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Тойоту Лэнд Крузер».

- В результате ДТП пассажиры «Тойоты Королла» - два 17-летних подростка и 19-летняя девушка с травмами доставлены в медучреждение,- уточнили в Госавтоинспекции.


Как сообщал «Байкал-Dailу», 4 ноября в Хоринском районе произошло смертельное ДТП: пьяный водитель насмерть сбил пешехода.

ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Дети массово отравились в больнице в Чите
Дети массово отравились в больнице в Чите
Происшествия, 08.11.2023
Ситуацию взял под контроль председатель СК России
В Улан-Удэ убийца посетителя кафе получил 9 лет колонии
В Улан-Удэ убийца посетителя кафе получил 9 лет колонии
Происшествия, 08.11.2023
Посетитель кафе погиб от рук пьяного молодого человека
В Улан-Удэ устроили массовую драку
В Улан-Удэ устроили массовую драку
Происшествия, 08.11.2023
В потасовке оказались замешаны даже девушки
В Бурятии собака едва не сгорела заживо при пожаре
В Бурятии собака едва не сгорела заживо при пожаре
Происшествия, 08.11.2023
Теперь пёсику требуется несколько операций

Крупным пожаром в улан-удэнском ТЦ заинтересовался главный следователь России
Крупным пожаром в улан-удэнском ТЦ заинтересовался главный следователь России
Происшествия, 07.11.2023
После возгорания в «Гвозде» возбудили ещё одно уголовное дело
Житель Бурятии украл у соседки шуруповёрт с насадками
Житель Бурятии украл у соседки шуруповёрт с насадками
Происшествия, 07.11.2023
Женщина сама дала мужчине ключи от квартиры
В Иркутске осудили директора детского центра, где воспитанники подвергались насилию
В Иркутске осудили директора детского центра, где воспитанники подвергались насилию
Происшествия, 07.11.2023
Она боялась, что инциденты негативно отразятся на престиже учреждения
После страшного пожара в ТЦ в Улан-Удэ возбудили уголовное дело
После страшного пожара в ТЦ в Улан-Удэ возбудили уголовное дело
Происшествия, 07.11.2023
Его расследование проконтролирует прокуратура

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^